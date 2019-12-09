«Черная пятница» 2019 года в Украине стала самой масштабной за всю историю исследования рынка - GfK Ukraine

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Продажи за неделю «Черной пятницы» в 2019 году составили 3,4 млрд грн и превысили объемы предыдущей недели на 23,4%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования GfK Ukraine.
“Во время недели Черной пятницы в 2019 году объем продаж бытовой техники и электроники в Украине стал крупнейшим за весь период проведения еженедельного панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine. Продажи за неделю «Черной пятницы» в 2019 году составили 3,4 млрд грн и превысили объемы предыдущей недели на 23,4%. В прошлом году эта разница составляла 144%”, – говорится в сообщении.
Топ-3 этого года:
Читайте также: Украинские магазины на черную пятницу завышают цены и сбывают хлам – экономист
Черная пятница становится более весомым периодом для промо-акций в Украине:
Как отмечается, в некоторых категориях, таких как телевизоры, смартфоны и холодильники, наблюдается увеличение среднего чека, а на стиральные машины, пылесосы и ноутбуки снизился.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Границы Киева могут изменитьсяВчера, 09:15 - 1292 7
Почему не отображается субсидия на счете «Ощадбанка»Вчера, 10:49 - 26025 5
Прожиточный минимум будут постепенно увеличивать - МинсоцполитикиВчера, 14:05 - 1191 3
На следующей неделе состоятся три суда по делам ПриватбанкаВчера, 09:32 - 400 3
Зеленский предлагает внести изменения в закон о децентрализацииВчера, 14:12 - 475 2
Почему не отображается субсидия на счете «Ощадбанка»Вчера, 10:49 - 26025 5
Индексация зарплаты: когда и как осуществляетсяВчера, 09:02 - 12490
Объем наличных денег в Украине побил исторический рекордВчера, 13:06 - 3912 1
ПриватБанк обновил дизайн цифровых картВчера, 16:32 - 2528
Стала известна стоимость Skoda RapidВчера, 20:20 - 2453
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)Вчера, 11:15 - 193
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleПозавчера, 13:10 - 312
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 762
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2458 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2310 1