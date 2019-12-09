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«Черная пятница» 2019 года в Украине стала самой масштабной за всю историю исследования рынка - GfK Ukraine

«Черная пятница» 2019 года в Украине стала самой масштабной за всю историю исследования рынка - GfK Ukraine

Продажи за неделю «Черной пятницы» в 2019 году составили 3,4 млрд грн и превысили объемы предыдущей недели на 23,4%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования GfK Ukraine.

“Во время недели Черной пятницы в 2019 году объем продаж бытовой техники и электроники в Украине стал крупнейшим за весь период проведения еженедельного панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine. Продажи за неделю «Черной пятницы» в 2019 году составили 3,4 млрд грн и превысили объемы предыдущей недели на 23,4%. В прошлом году эта разница составляла 144%”, – говорится в сообщении.

Топ-3 этого года:

  • телевизоры, добавили 455% по сравнению с прошлой неделей и 52% относительно прошлого года;
  • пылесосы – 329% против предыдущей недели. Рост относительно прошлогодней «Черной пятницы» составил 79%;

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  • холодильники – на 257% относительно предыдущей недели, а по сравнению с прошлым годом показатель роста несколько меньше, чем средний показатель роста по всем категориям и составил 22%.

Черная пятница становится более весомым периодом для промо-акций в Украине:

  • в целом период октября-ноября 2019 года на рынке бытовой техники и электроники в Украине показал рост относительно аналогичного периода 2018 на 5%. Если исключить данные о продажах на неделе «Черной пятницы», то наблюдается снижение на 2%;
  • доля «Черной пятницы» за 48 недель 2019 составляет 7%, в то время как доля средней недели этого года – 2%. Для сравнения, в 2018 году доля средней недели до «Черной пятницы» (1-46) также составляла 2%, а доля «Черной пятницы» за 47 недель 2018 г. составляла 5%.

Карты для тех, кто много тратит

Как отмечается, в некоторых категориях, таких как телевизоры, смартфоны и холодильники, наблюдается увеличение среднего чека, а на стиральные машины, пылесосы и ноутбуки снизился.

Справка Finance.ua:

  • Объем оплаченных картами ПриватБанка покупок «Черной пятницы» в 2019 году стал рекордным за последние годы, превысив среднесуточный показатель в 10 раз и результаты прошлого года на 37%. По итогам только одного дня (29 ноября 2019) через сеть торговых терминалов Приватбанка было оплачено 4,5 млн (4,434,153) покупок на сумму 1,3 млрд грн (1,298,161,010).
  • “Укрпочта” приняла Боинг 747 с миллионом посылок с “черной пятницы”.
По материалам Finance.UA
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