Размер штрафов за несвоевременно уплаченный налог на прибыль

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Налогоплательщик обязан платить налоги и сборы в сроки и в размерах, установленных Кодексом.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы.
“Налоговым долгом признается обязанность плательщика налога вычислить, задекларировать и / или уплатить сумму налога и сбора в порядке и сроки, определенные Кодексом. Эта обязанность возникает у плательщика по каждому налогу и сбору”, – говорится в сообщении.
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В случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение определенных сроков, такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа.
Штрафы за неуплату налогов на прибыль:
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