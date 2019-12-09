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Размер штрафов за несвоевременно уплаченный налог на прибыль

Размер штрафов за несвоевременно уплаченный налог на прибыль

Налогоплательщик обязан платить налоги и сборы в сроки и в размерах, установленных Кодексом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы.

“Налоговым долгом признается обязанность плательщика налога вычислить, задекларировать и / или уплатить сумму налога и сбора в порядке и сроки, определенные Кодексом. Эта обязанность возникает у плательщика по каждому налогу и сбору”, – говорится в сообщении.

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В случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение определенных сроков, такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа.

Штрафы за неуплату налогов на прибыль:

  • при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 10% погашенной суммы налогового долга;
  • при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 20% погашенной суммы налогового долга.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2021 будет единый счет для уплаты налогов.
  • Через него можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по следующим налогам.

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По материалам Finance.UA
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