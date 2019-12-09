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ВР разрешила подписать изменения в закон о рынке э/э с нормой об импорте из РФ

ВР разрешила подписать изменения в закон о рынке э/э с нормой об импорте из РФ

Парламентарии на заседании в четверг не поддержали проект постановления №2233-п об отмене принятого Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в Закон Украины “О рынке электроэнергии”.

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Проект постановления №2233-п об отмене решения Верховной Рады Украины от 4 декабря о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта ЗУ о внесении изменений в Закон Украины “О рынке электроэнергии” подал народный депутат Украины Михаил Бондарь от фракции “ЕС” .

По словам автора проекта постановления, принятый законопроект приведет к нарушению обязательств Украины по Договору об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части реформирования, развития энергетической отрасли и стимулирования инвестиций в нее.

Напомним, в документе предусмотрена правка, которой “запрещается продажа и/или поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины Кабинет министров Украины имеет право отменять запрет, установленный абзацем первым этой части, определив срок возобновления действия такого запрета”.

По материалам УНН
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