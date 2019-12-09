ФРС США сохранила ставку, не собирается менять ее еще год

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка, оставила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на прежнем уровне – 1,5-1,75% годовых, сообщает Bloomberg. Это подтвердило ожидания большинства аналитиков. До этого ФРС понижала ставки за год три раза подряд: в июле, сентябре и октябре. Каждый раз – на 25 б.п.

В ФРС ссылаются на то, что данные, полученные после октябрьского заседания, указывают на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности – умеренными. Рост в сфере занятости был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой.