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ФРС США сохранила ставку, не собирается менять ее еще год

ФРС США сохранила ставку, не собирается менять ее еще год

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка, оставила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на прежнем уровне – 1,5-1,75% годовых, сообщает Bloomberg. Это подтвердило ожидания большинства аналитиков. До этого ФРС понижала ставки за год три раза подряд: в июле, сентябре и октябре. Каждый раз – на 25 б.п.

В ФРС ссылаются на то, что данные, полученные после октябрьского заседания, указывают на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности – умеренными. Рост в сфере занятости был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой.

По материалам УБР
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