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Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минут

Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минут

Некоторые автомобилисты отказываются от покупки электромобиля из-за того, что его нужно долго заряжать. Теперь эта проблема решена. Украинцы придумали, как зарядить электрокар всего за 5 минут!

Специалисты канадского стартапа GBatteries (почти все украинцы) разработали новую технологию, в основе которой лежит принцип последовательных микроимпульсов постоянно переменного тока. Искусственный интеллект определяет, когда посылать импульс и с каким напряжением, чтобы не навредить литий-ионной батарее.

В результате литий-ионную батарею электромобиля можно полностью зарядить за такое же время, которое требуется, чтобы заполнить бак бензином обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

GBatteries сейчас продолжает тестировать свою новую технологию. Если все пойдет по плану, то серийные машины с электрической силовой установкой получат ее через 5-7 лет. Это может привести к тому, что продажи электромобилей увеличатся в разы.

Стартап GBatteries создан бывшим аэрокосмическим инженером Константином Хомутовым. Компании финансируют такие фонды, как, например, Airbus Ventures и Initialized Capital.

По материалам Today.ua
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