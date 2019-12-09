Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минут

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Некоторые автомобилисты отказываются от покупки электромобиля из-за того, что его нужно долго заряжать. Теперь эта проблема решена. Украинцы придумали, как зарядить электрокар всего за 5 минут!
Специалисты канадского стартапа GBatteries (почти все украинцы) разработали новую технологию, в основе которой лежит принцип последовательных микроимпульсов постоянно переменного тока. Искусственный интеллект определяет, когда посылать импульс и с каким напряжением, чтобы не навредить литий-ионной батарее.
В результате литий-ионную батарею электромобиля можно полностью зарядить за такое же время, которое требуется, чтобы заполнить бак бензином обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
GBatteries сейчас продолжает тестировать свою новую технологию. Если все пойдет по плану, то серийные машины с электрической силовой установкой получат ее через 5-7 лет. Это может привести к тому, что продажи электромобилей увеличатся в разы.
Стартап GBatteries создан бывшим аэрокосмическим инженером Константином Хомутовым. Компании финансируют такие фонды, как, например, Airbus Ventures и Initialized Capital.
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