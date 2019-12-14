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Актуальные профессии будущего: На кого следует обучаться нашим детям

Актуальные профессии будущего: На кого следует обучаться нашим детям

Какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем, рассказывает Ирина Бондаренко, руководитель отдела климата и устойчивого транспорта ОО “Экодия“.

  • Urban Resilience — городское планирование, направленное на сопротивление последствиям изменений климата. Изменения климата — это уже не прогноз на будущее, а наше с вами настоящее. В ближайшее время человечеству придется столкнуться с последствиями таких изменений. Именно поэтому грамотное планирование поселений будет важно, как никогда.
  • Работа с беженцами. Этот пункт также частично связан с изменениями климата. Пока у нас нет ураганов, тайфунов, цунами и т. д. Именно поэтому наша страна довольно привлекательна для беженцев из потерпевших регионов. Более того, со временем и часть нашей страны может пострадать от засухи или потопа.
  • Возобновляемые источники энергии. ВИЭ становятся все боле актуальными в мире. Они экологичны, а запасов газа и нефти хватит не так уж и надолго. “Украина должна переходить на возобновляемые источники энергии (солнечные, ветровые), но кто нам будет поставлять/продавать технологии и кто будет работать на новых станциях — зависит от того, что сегодняшние школьники будут изучать в университетах“, – считает Ирина.
  • Технологии для электрокаров. За электрокарами — будущее. Они намного меньше вредят окружающей среде, чем автомобили, которые работают на горючем.
  • Автономные автомобили. “Сейчас автономные автомобили являются перспективным направлением в обучении, особенно если вы планируете работать потом в США — огромной стране с низкой плотностью населения, в которой автомобиль еще необходим даже чтобы доехать до школы“, – утверждает эксперт.
  • Электронная коммерция и доставка дронами. Уже сегодня некоторые компании доставляют свои товары не с помощью человека, а с помощью дронов. Это удобно и быстро. В будущем такая концепция доставки станет еще более популярной. Поэтому разработчики специальных дронов, а также программ для такой опции, будут пользоваться популярностью среди работодателей.

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По материалам НВ
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