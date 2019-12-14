Актуальные профессии будущего: На кого следует обучаться нашим детям

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Какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем, рассказывает Ирина Бондаренко, руководитель отдела климата и устойчивого транспорта ОО “Экодия“.
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