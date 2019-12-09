НБУ изменил порядок расчета и публикации курсов валют

Нацбанк будет публиковать ежедневный официальный курс гривны ко всем иностранным валютам до 16.00. Ранее столь оперативно публиковался только официальный курс гривны к доллару США.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Для большего удобства бизнеса и граждан Национальный банк будет публиковать ежедневный официальный курс гривны ко всем иностранным валютам до 16.00, начиная с 27 декабря 2019 года. Ранее столь оперативно публиковался только официальный курс гривны к доллару США, а курс к остальным иностранным валютам и банковским металлам публиковался до 18.00”, – говорится в сообщении.

Что нового:

на ежедневной основе официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в 1 группу Классификатора иностранных валют, а также валютам, эмитентами которых являются страны из ТОП -30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. Сегодня таких валют – 35;

Читайте также: Курс 20 гривен за доллар в 2020 году является фантастическим – Милованов

официальный курс к другим иностранным валютам будет публиковаться ежемесячно;

на ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, входящих в 1 группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий);

все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле.

Как рассчитывать курс:

для ускорения расчета и обнародования официального курса гривны Национальный банк будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg, которые являются международно признанными бенчмарками валютного рынка.