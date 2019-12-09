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НБУ изменил порядок расчета и публикации курсов валют

НБУ изменил порядок расчета и публикации курсов валют

Нацбанк будет публиковать ежедневный официальный курс гривны ко всем иностранным валютам до 16.00. Ранее столь оперативно публиковался только официальный курс гривны к доллару США.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Для большего удобства бизнеса и граждан Национальный банк будет публиковать ежедневный официальный курс гривны ко всем иностранным валютам до 16.00, начиная с 27 декабря 2019 года. Ранее столь оперативно публиковался только официальный курс гривны к доллару США, а курс к остальным иностранным валютам и банковским металлам публиковался до 18.00”, – говорится в сообщении.

Что нового:

  • на ежедневной основе официальный курс гривны будет рассчитываться к валютам, входящим в 1 группу Классификатора иностранных валют, а также валютам, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. Сегодня таких валют – 35;

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  • официальный курс к другим иностранным валютам будет публиковаться ежемесячно;
  • на ежедневной основе будет публиковаться учетная цена банковских металлов, входящих в 1 группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий);
  • все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле.

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Как рассчитывать курс:

  • для ускорения расчета и обнародования официального курса гривны Национальный банк будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg, которые являются международно признанными бенчмарками валютного рынка.
  • официальный курс гривны будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты, то есть в формате 1 долл. США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года).
По материалам Finance.UA
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