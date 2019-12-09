НБУ изменил порядок расчета и публикации курсов валют

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Нацбанк будет публиковать ежедневный официальный курс гривны ко всем иностранным валютам до 16.00. Ранее столь оперативно публиковался только официальный курс гривны к доллару США.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Для большего удобства бизнеса и граждан Национальный банк будет публиковать ежедневный официальный курс гривны ко всем иностранным валютам до 16.00, начиная с 27 декабря 2019 года. Ранее столь оперативно публиковался только официальный курс гривны к доллару США, а курс к остальным иностранным валютам и банковским металлам публиковался до 18.00”, – говорится в сообщении.
Что нового:
Читайте также: Курс 20 гривен за доллар в 2020 году является фантастическим – Милованов
Как рассчитывать курс:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине предлагают повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяцВчера, 13:01 - 2942 18
Премьер назвал позитив и негатив от укрепления гривныВчера, 16:00 - 3444 13
Милованов: Когда украинские зарплаты догонят польскиеВчера, 12:00 - 3511 10
Кабмин установил нормы для горячего водоснабженияВчера, 15:02 - 1630 5
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным4 ч. назад - 1610 4
monobank запускает новый продукт - белую картуВчера, 17:49 - 3848
Милованов: Когда украинские зарплаты догонят польскиеВчера, 12:00 - 3511 10
Премьер назвал позитив и негатив от укрепления гривныВчера, 16:00 - 3444 13
В Кабмине предлагают повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяцВчера, 13:01 - 2942 18
Курс 20 гривен за доллар в 2020 году является фантастическим – МиловановВчера, 21:00 - 2201 1
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 551
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1985 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1929 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 985
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2157