Межбанк: регулятор фактически диктовал свои котировки рынку

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Как мы и предполагали – среда прошла достаточно интересно и нестандартно для обычных торгов на валютном рынке. Как за счет поведения клиентов, так и самого Нацбанка.
Фактор расчета местных и иностранных покупателей с Минфином за купленные вчера на аукционе ОВГЗ – был основным при формировании объема предложения валюты на межбанке, а ценники выкупа Нацбанком излишков доллара были практически безальтернативными для продавцов. Экспортеры оказались заложниками ситуации и были вынуждены подстраиваться под складывающийся рынок.
“Универсальный покупатель” в лице регулятора фактически диктовал свои котировки рынку, а другие немногочисленные покупатели отчаянно торговались за каждую копейку и не спешили заключать сделки, выжидая “дна” по курсу.
Но в этот раз особого успеха такая тактика покупателям не принесла. Дело в том, что Нацбанк выкупал валюту через Matching достаточно долгий промежуток времени. И это позволило продавцам отдать ему практически весь объем своей валюты и этим “заморозить” курс.
К 12 часам, понимая, что раз НБУ выкупает весь объем предложения и не останавливается – то курс сильно не просядет – основная масса крупных клиентов закрыла свои сделки по текущим котировкам и ушла с рынка.
Лишь к концу сессии – на единичных сделках – предложение снова превысило спрос. НБУ уже давно ушел с рынка, покупаться было особенно некому, и курс просел до 23,54/23,57 гривен за доллар к завершению сессии.
Ход торгов:
Межбанк стартовал с уровня 23,605/23,625 гривен за доллар, что уже было ниже вчерашнего закрытия 23,605/23,645. Предложение сразу стало превышать спрос, что грозило новым обвалом доллара в ближайший час как минимум до 23,50 гривен. Продавцы были в отчаянии, а покупатели уже потирали руки и готовились скупать валюту “подешевке”.
Но регулятор нарушил их планы и вышел на торги со скупкой доллара, притом не разово, а “в долгую”.
В 11:00 котировки находились на отметке 23,59/23,61 гривен за доллар и фактически замерли в этих пределах до 14 часов, благодаря действиям Нацбанка.
Лишь с 15 часов – на единичных оставшихся сделках – курс просел до 23,59/23,6050 гривен, а затем окончательно упал до 23,54/23,57 гривен к концу сессии.
Интересно, что наличный рынок решил не тянуть с понижением своих ценников даже при искусственной “заморозке” курса на межбанке (за счет массированного выкупа валюты Нацбанком), а уже с обеда опустил котировки до 23,30-23,35/23,50-23,55.
Главные события 11 декабря на межбанке:
1) Превышение предложения валюты над спросом выкупал Нацбанк, что фактически “заморозило” котировки с утренних 23,605/23,625 гривен на уровне 23,59/23,61 на весь период активных торгов.
К концу сессии доллар на единичных сделках просел до 23,54/23,57 гривен. Если бы не действия НБУ – курс упал бы существенно ниже отметки в 23,50 гривен с новой стратегической целью в 23 гривны за ближайшие одну-две недели;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но фактически все время “спасал” доллар от обвала, выкупая его через Matching. Купил по нашим оценкам от $50 млн до $90 млн;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,6102 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 12 декабря составил 23,603546 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,59 / 23,60
евро – 26,11 / 26,13
российский рубль – 0,3711 / 0,3714
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1084 / 1,1085
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