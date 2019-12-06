SkyUp объявил акцию по перевозке багажа на рейсах из Киева в Чехию

SkyUp разрешил пассажирам рейсов Киев – Пардубице (Чехия) перевезти багаж, масса которого до 23 кг, всего за 1 гривну.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в FACEBOOK.

Срок действия акции: специальное предложение будет действовать до 12 декабря 2019 года и распространяется на рейсы с 14 января по 28 февраля 2020 года.

В компании отмечают, что акция действует для всех тарифов. Даже к билету с оплаченным багажом вы сможете добавить еще одну единицу: при покупке билета и вводе паспортных данных надо выбрать дополнительную опцию «Багаж 23 кг» с пометкой «Акция».

График: SkyUp осуществляет полеты по маршруту Киев – Пардубице четыре раза в неделю: каждые вторник, четверг, пятницу и воскресенье.

Минимальная стоимость билета в одну сторону по безбагажному тарифу составляет 1490 грн.

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