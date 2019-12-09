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Американский стартап будет продлевать жизнь за миллион долларов

Американский стартап будет продлевать жизнь за миллион долларов

Компания Libella Gene Therapeutics собирается продавать генную терапию, направленную на продление жизни. Об этом ее представитель рассказал порталу OneZero.

Пациентам будут вводить вирусный вектор с геном теломеразы. Эта экспериментальная терапия станет частью клинического исследования, но обойдется участникам в миллион долларов. Несмотря на это, представители компании сообщили, что у них уже есть два покупателя и зимой они получат свои инъекции.

Теломеры — это концевые участки хромосом, которые становятся меньше с каждым делением клетки. Считается, что их укорочение — одна из причин старения: клетки, в которых теломеры стали короче определенного порога, теряют способность делиться и чинить повреждения в тканях. Однако этот процесс происходит не во всех клетках организма: в стволовых клетках и тканях зародыша работает фермент теломераза, который надстраивает концы хромосом и позволяет клеткам делиться дольше. С тех пор, как этот фермент открыли — и получили за него Нобелевскую премию в 2009 году — исследователи пытаются использовать его для продления жизни.

В некоторых случаях это даже удалось: например, оказалось, что, если ввести ген теломеразы пожилым (2 года) мышам, то их средняя продолжительность жизни растет на 13 процентов, а максимальная — на 20. Дальше всех на пути освоения теломеразы продвинулась Элизабет Периш — первый человек на планете, который получил инъекцию вирусного вектора с геном теломеразы.

Периш основала собственную компанию BioViva, которая предлагает пациентам генную терапию как средство от старости, болезни Альцгеймера, мышечной слабости и проблем с почками. Однако до сих пор ни одного клинического исследования компания не зарегистрировала, и о других пациентах, которые прошли бы терапию, ничего не известно.

По материалам bigmir.net
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