Американский стартап будет продлевать жизнь за миллион долларов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Libella Gene Therapeutics собирается продавать генную терапию, направленную на продление жизни. Об этом ее представитель рассказал порталу OneZero.
Пациентам будут вводить вирусный вектор с геном теломеразы. Эта экспериментальная терапия станет частью клинического исследования, но обойдется участникам в миллион долларов. Несмотря на это, представители компании сообщили, что у них уже есть два покупателя и зимой они получат свои инъекции.
Теломеры — это концевые участки хромосом, которые становятся меньше с каждым делением клетки. Считается, что их укорочение — одна из причин старения: клетки, в которых теломеры стали короче определенного порога, теряют способность делиться и чинить повреждения в тканях. Однако этот процесс происходит не во всех клетках организма: в стволовых клетках и тканях зародыша работает фермент теломераза, который надстраивает концы хромосом и позволяет клеткам делиться дольше. С тех пор, как этот фермент открыли — и получили за него Нобелевскую премию в 2009 году — исследователи пытаются использовать его для продления жизни.
В некоторых случаях это даже удалось: например, оказалось, что, если ввести ген теломеразы пожилым (2 года) мышам, то их средняя продолжительность жизни растет на 13 процентов, а максимальная — на 20. Дальше всех на пути освоения теломеразы продвинулась Элизабет Периш — первый человек на планете, который получил инъекцию вирусного вектора с геном теломеразы.
Периш основала собственную компанию BioViva, которая предлагает пациентам генную терапию как средство от старости, болезни Альцгеймера, мышечной слабости и проблем с почками. Однако до сих пор ни одного клинического исследования компания не зарегистрировала, и о других пациентах, которые прошли бы терапию, ничего не известно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине предлагают повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяцВчера, 13:01 - 2189 13
Милованов: Когда украинские зарплаты догонят польскиеВчера, 12:00 - 2894 10
В интернет-магазине Aliexpress появилась доставка из УкраиныВчера, 10:12 - 2799 10
Премьер назвал позитив и негатив от укрепления гривныВчера, 16:00 - 2373 6
Кабмин установил нормы для горячего водоснабженияВчера, 15:02 - 1186 5
Когда гарантированная сумма вкладов будет 600-800 тысяч грнВчера, 11:00 - 2946 3
Милованов: Когда украинские зарплаты догонят польскиеВчера, 12:00 - 2894 10
В интернет-магазине Aliexpress появилась доставка из УкраиныВчера, 10:12 - 2799 10
Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре (инфографика)Вчера, 08:02 - 2514 1
Премьер назвал позитив и негатив от укрепления гривныВчера, 16:00 - 2373 6
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 516
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1928 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1867 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 971
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2132