Авиационный трафик над Украиной увеличился на 12% с начала года

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«Украэрорух» обслужил 313 195 рейсов в небе Украины, что на 11,8% превысило результат за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.
Украинские авиакомпании выполнили 102 889 рейсов (+3,4%), тогда как иностранные — 210 306 рейсов, включая транзитные без посадки в аэропортах Украины (+16,4%).
В «Украэрорухе» обращают внимание, что авиационный трафик еще не достиг результатов самого успешного 2013 года, когда предприятие обслужило 534 581 рейс, но значительно улучшило показатели по сравнению с наиболее кризисным 2016 годом, когда число рейсов составило 214 262.
По сравнению с 11 месяцами 2016 года, за аналогичный период 2019 года «Украэрорух» увеличил число обслуженных рейсов на 57,7%.
Транзит вырос на 64,2%, число международных рейсов, которые включали взлет и посадку в аэропортах Украины, увеличилось на 57,6%, количество внутренних рейсов возросло на 33,4%.
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