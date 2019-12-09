Авиационный трафик над Украиной увеличился на 12% с начала года

«Украэрорух» обслужил 313 195 рейсов в небе Украины, что на 11,8% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

Украинские авиакомпании выполнили 102 889 рейсов (+3,4%), тогда как иностранные — 210 306 рейсов, включая транзитные без посадки в аэропортах Украины (+16,4%).

В «Украэрорухе» обращают внимание, что авиационный трафик еще не достиг результатов самого успешного 2013 года, когда предприятие обслужило 534 581 рейс, но значительно улучшило показатели по сравнению с наиболее кризисным 2016 годом, когда число рейсов составило 214 262.

По сравнению с 11 месяцами 2016 года, за аналогичный период 2019 года «Украэрорух» увеличил число обслуженных рейсов на 57,7%.

Транзит вырос на 64,2%, число международных рейсов, которые включали взлет и посадку в аэропортах Украины, увеличилось на 57,6%, количество внутренних рейсов возросло на 33,4%.