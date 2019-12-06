В НБУ заверили, что зачистки финрынка из-за закона о "сплите" не будет

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Национальный банк Украины не ставит себе целью проведение “зачистки” рынка финансовых услуг из-за закона о “сплите”. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ.
“Нацбанк вопреки распространенному мифу не ставит себе целью проведение какой-либо “зачистки” рынка, при этом видит своей целью гармонизацию регулирования финансового сектора и устранение регуляторного арбитража, когда часть финансового рынка регулируется и контролируется системно, а другая часть подвергается пробелам или фрагментарному регулированию” , – цитируют в пресс-службе Смолия.
Также отмечается, что одним из направлений работы Нацбанка с рынком кредитных союзов является усиление защиты прав потребителей, в частности путем повышения прозрачности рынка.
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