В НБУ заверили, что зачистки финрынка из-за закона о "сплите" не будет

Национальный банк Украины не ставит себе целью проведение “зачистки” рынка финансовых услуг из-за закона о “сплите”. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ.

“Нацбанк вопреки распространенному мифу не ставит себе целью проведение какой-либо “зачистки” рынка, при этом видит своей целью гармонизацию регулирования финансового сектора и устранение регуляторного арбитража, когда часть финансового рынка регулируется и контролируется системно, а другая часть подвергается пробелам или фрагментарному регулированию” , – цитируют в пресс-службе Смолия.

Также отмечается, что одним из направлений работы Нацбанка с рынком кредитных союзов является усиление защиты прав потребителей, в частности путем повышения прозрачности рынка.