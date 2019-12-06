Абонемент на парковку можно приобрести в приложении Kyiv Smart City

В приложении городских услуг Kyiv Smart City появилась возможность приобрести месячный абонемент на парковку на любой из муниципальных площадок и добавить автомобиль в свой профиль.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Как купить абонемент:

скачать приложение Smart City для Android или IOS

найти активный сервис «Сервисы водителя» и раздел «Парковочные абонементы»;

выбрать месяц и зону действия абонемента, которая определяет часть города, на муниципальных парковках которой пользователь сможет парковаться;

добавить автомобиль, для которого назначается абонемент;

оплачивать парковку можно привязанной картой в приложении;

при покупке можно заказать физическую копию абонемента.

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Абонемент будет действовать на платных муниципальных парковках Киева в течение одного календарного месяца, но разработчики уже работают над возможностью почасовой оплаты.

Как это будет работать: чтобы понять, что владелец находится на муниципальной парковке, где действует его абонемент, необходимо убедиться, что в смартфоне работает GPS и в приложении есть доступ к геолокации, открыть Kyiv Smart City, где появится надпись: «Действует в Вашем местоположении».

Контроллер по номеру авто сможет найти абонемент в общем списке и тем самым проверить, что парковка оплачена.

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