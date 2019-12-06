Зеркаль объяснила, почему газовые переговоры с РФ не должны пугать украинцев

Переговоры между Украиной и Россией по транзиту газа касаются технических вопросов и не должны быть большим раздражителем для общества, в отличие от способа выполнения Россией решения Стокгольмского арбитража.

“Двусторонние переговоры (между Украиной и Россией – ред.) происходят исключительно для того, чтобы обсудить технические детали, никаких политических договоренностей там не происходит. И встреча, которая состоялась в конце ноября, касалась технических переговоров относительно так называемого interconnector agreement – договора по соединению систем. Это технический документ, он состоит из более чем 140 страниц, и наконец мы получили от россиян их замечания или предложения на 20 страницах. То есть это процесс, который обычно происходит между компаниями, которые стремятся заключить договоры”, – сказала Зеркаль.

Что касается участия в этом процессе европейской стороны, то дипломат отметила, что Европейская комиссия из него не выходит.

По словам Зеркаль, европейские партнеры поощряли Украину и Россию к двусторонним контактам с целью обсуждения технических деталей. Она объяснила, что Европейская комиссия не имеет собственного опыта заключения подобных двусторонних договоров, этот вопрос в большей степени касается компаний.

“Есть договоры, которые заключаются согласно европейскому законодательству, но в каждом случае они имеют определенную специфику. Что касается остальных вопросов, таких, как выполнение Россией решения Стокгольмского арбитража, то это вообще является вопросом двух компаний, как они будут это организовывать”, – отметила экс-заместитель министра.

Комментируя озвученную дату 13 декабря как дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству, Зеркаль отметила, что таких ограничений не существует.

“Я знаю, что до 26 декабря запланировано завершение процедуры сертификации нового оператора газотранспортной системы Украины. Что касается заключения договора, то такого ограничения нет”, – сказала дипломат.