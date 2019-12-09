Люди, родившиеся в 1970-1980-х годах, ранее 65 лет на пенсию не выйдут - эксперт

Люди, родившиеся в 1970-80-х годах, будут иметь пенсию на треть меньше, чем те, которым повезло выйти на пенсию до 2018 года.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «ГолосUA» выразил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

«Пенсионная реформа в 2017 году, проведенная правительством Гройсмана, главной целью ставила уменьшение катастрофического дефицита бюджета Пенсионного фонда. Так, в 2017 году дефицит Пенсионного фонда составлял 133 млрд грн, сейчас он достиг 173 млрд грн, в госбюджете утверждена эта цифра. То есть, дефицит бюджета Пенсионного фонда увеличился на 40 млрд грн. Цели эта реформа так и не достигла», – подчеркнул эксперт.

А.Павловский отметил, что к 2028 году минимальный трудовой стаж должен будет составлять 35 лет, ранее было 15 лет трудового стажа, то есть, стаж увеличился больше, чем вдвое. Люди 70-ых и 80-ых годов рождения ранее, чем в 65 лет, на пенсию не выйдут. Эти люди будут иметь пенсию на треть меньше, чем люди, которым повезло выйти на пенсию до 2018 года.

Эксперт добавил, что другой путь уменьшения дефицита Пенсионного фонда – это уменьшение размера пенсий за счет уменьшения коэффициента трудового стажа. Это нарушение Конвенции МОТ. “Как известно, пенсия должна быть не меньше чем 40% от средней зарплаты, мы это условие прямо нарушаем”, – заявил эксперт.

«Докупить страховой стаж можно. Год стажа сегодня можно купить за 18 980 грн, но не больше чем 3 года. Но в стране, где большинство людей находятся на грани бедности, это заоблачная сумма. Лучше все же положить эти деньги, если они есть у человека, на депозит», – заключил А.Павловский.