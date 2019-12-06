Кабмин установил нормы для горячего водоснабжения

Кабинет министров Украины утвердил правила предоставления услуги горячего водоснабжения, а также типовые договоры.

Об этом сообщает Правительственный портал.

“Мы определили требования к качеству самой услуги – горячего водоснабжения, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перерасчет стоимости”, – прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

Что изменится:

горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов по Цельсию и не выше 75 градусов по Цельсию;

это касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

Постановлением утверждены типовые договоры предоставления услуги по горячему водоснабжению, а именно:

типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по горячему водоснабжению (с проведением обслуживания и текущего ремонта внутридомовой системы горячего водоснабжения);

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типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по горячему водоснабжению;

типовой коллективный договор о предоставлении услуги по горячему водоснабжению;

типовой договор с коллективным потребителем о предоставлении услуги по горячему водоснабжению;

типовой договор с собственником (пользователем) здания о предоставлении услуги по горячему водоснабжению.

По словам Гончарука, это решение никоим образом не повлияет на реальную цену теплоснабжения для граждан.

Справка Finance.ua: