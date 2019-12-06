Кабмин установил нормы для горячего водоснабжения

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Кабинет министров Украины утвердил правила предоставления услуги горячего водоснабжения, а также типовые договоры.
Об этом сообщает Правительственный портал.
“Мы определили требования к качеству самой услуги – горячего водоснабжения, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перерасчет стоимости”, – прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.
Что изменится:
Постановлением утверждены типовые договоры предоставления услуги по горячему водоснабжению, а именно:
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По словам Гончарука, это решение никоим образом не повлияет на реальную цену теплоснабжения для граждан.
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