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Кабмин установил нормы для горячего водоснабжения

Кабмин установил нормы для горячего водоснабжения

Кабинет министров Украины утвердил правила предоставления услуги горячего водоснабжения, а также типовые договоры.

Об этом сообщает Правительственный портал.

“Мы определили требования к качеству самой услуги – горячего водоснабжения, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перерасчет стоимости”, – прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.

Что изменится:

  • горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов по Цельсию и не выше 75 градусов по Цельсию;
  • это касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

Постановлением утверждены типовые договоры предоставления услуги по горячему водоснабжению, а именно:

  • типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по горячему водоснабжению (с проведением обслуживания и текущего ремонта внутридомовой системы горячего водоснабжения);

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  • типовой договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по горячему водоснабжению;
  • типовой коллективный договор о предоставлении услуги по горячему водоснабжению;
  • типовой договор с коллективным потребителем о предоставлении услуги по горячему водоснабжению;
  • типовой договор с собственником (пользователем) здания о предоставлении услуги по горячему водоснабжению.

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По словам Гончарука, это решение никоим образом не повлияет на реальную цену теплоснабжения для граждан.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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