Четыре продукта, которые Украина больше всего продает за границу

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В прошлом сезоне за границу Украина больше всего продала орехов, яблок, бобовых и помидоров.
“Экспорт орехов по результатам 2018 составил $117 миллионов. По категории “Плоды и орехи” Украинские компании выручили $78 миллионов, а внешние продажи яблок достигли $15 миллионов. Не отстает овощной сегмент. Экспорт сушеных бобовых составил $115 миллионов. Бобовых овощей продали на $35 миллионов. Еще на $10 миллионов – помидоров”, – сообщила эксперт по внешним рынкам Ольга Трофимцева.
По ее словам, помидоры также занимают лидирующие позиции среди овощей, которые импортирует Украина. В прошлом году завезли на $37 млн.
“На втором месте по импорту – спаржа, на третьем – лук. Однако ежегодно топовые позиции импорта меняются из-за предложения товаров на внутреннем рынке”, – объясняет эксперт.
Среди фруктов больше всего завозим из-за рубежа цитрусовых, бананов, ягод.
“Качество продукции должно стать фишкой, конкурентным преимуществом. Это товарный вид продукции, ее упаковка. Надо научиться четко считать цену, включая все логистические расходы, и понимать, насколько конкурентным можно быть на том или ином рынке. Но не стоит позиционировать украинскую продукцию как “дешевую”. Лучше доказывать, что Украина – это о эксклюзивное качество”, – добавляет Трофимцева.
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