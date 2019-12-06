Минэкономики планирует снизить цены на бензин (график)

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено принять меры для снижения цен бензин на автозаправочных станциях страны.
Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов на своей странице в в FACEBOOK.
“Курс укрепляется, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают. Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом”, – говорится в сообщении.
По его словам, маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%.
Средние цены на топливо по Украине на 10.12.2019:
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