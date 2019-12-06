Минэкономики планирует снизить цены на бензин (график)

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено принять меры для снижения цен бензин на автозаправочных станциях страны.

Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов на своей странице в в FACEBOOK.

“Курс укрепляется, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают. Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом”, – говорится в сообщении.

По его словам, маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%.

Средние цены на топливо по Украине на 10.12.2019:

бензин А-95 премиум 29,86 грн;

бензин А-95 28,61 грн;

бензин А-92 27,57 грн;

дизельное топливо 28,04 грн;

газ автомобильный 12,44 грн.

Справка Finance.ua:

5 декабря 2019 года Антимонопольный комитет направил обязательные к выполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до крупных сетей АЗС .