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Минэкономики планирует снизить цены на бензин (график)

Минэкономики планирует снизить цены на бензин (график)

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено принять меры для снижения цен бензин на автозаправочных станциях страны.

Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов на своей странице в в FACEBOOK.

“Курс укрепляется, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают. Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом”, – говорится в сообщении.

По его словам, маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%.

Средние цены на топливо по Украине на 10.12.2019:

  • бензин А-95 премиум 29,86 грн;

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  • бензин А-95 28,61 грн;
  • бензин А-92 27,57 грн;
  • дизельное топливо 28,04 грн;
  • газ автомобильный 12,44 грн.

Справка Finance.ua:

  • 5 декабря 2019 года Антимонопольный комитет направил обязательные к выполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до крупных сетей АЗС.
  • 6 декабря 2019 года стало известно, что стоимость дизельного топлива и бензина на станциях ОККО и WOG 6 декабря снизилась еще на 10-20 коп./л.
По материалам Finance.UA
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