Объем банковских систем Беларуси, Литвы, Польши

В настоящее время в мире действует двухуровневая банковская система, где 1-й уровень — это государственный центральный банк, 2-й уровень — сеть коммерческих банков. Рассмотрим и сравним количественные показатели банковской системы 2-го уровня в Беларуси, Латвии, Польше.

Беларусь. На конец октября 2019-го в Беларуси действуют 24 банка и 3 небанковских кредитно-финансовых организаций. В их числе 7 банков I группы значимости (системно значимые) и 6 банков II группы значимости. Малых банков — 11.

Величина активов и пассивов банковской системы 2-го уровня Беларуси на отчетный момент — Br75,5 млрд, что эквивалентно $36,77 млрд. Это $3,9 тыс. на душу населения и 59,5% от годового ВВП.

Рекордный долларовый размер был в феврале 2011-го — перед знаменитым валютно-финансовым кризисом того года с сильнейшей девальвацией Br-рубля — $44,75 млрд ($4,7 тыс./чел., более 60% ВВП). В конце 2014-го, перед началом нового кризиса и очередных девальваций — почти $43 млрд ($4,5 тыс./чел.). Долларовый размер банковской системы Беларуси в конце октября 2019-го меньше исторически рекордного на 17,8%.

Литва. Литовская банковская система является частью европейской банковской системы. В Литве работают более двух сотен банков Евросоюза без учреждения филиала в самой стране. Однако лицензии Банка Литвы имеют только 7 банков, а 9 банков действуют как филиалы иностранных банков. Ещё 2 крупнейших банка, зарегистрированных в Литве, контролируются Европейским Центробанком совместно с Банком Литвы.

Польша. Банковская система 2-го уровня Польши складывается из небольшого числа крупнейших коммерческих банков (banki komercyjne — банки с десятками и сотнями отделений по всей стране), сотен кооперативных банков (banki spółdzielcze, это малые региональные банки) и небанковских кредитных учреждений (instytucji kredytowych). Сумма активов/пассивов банковской системы 2-го уровня Польши составила на конец октября 2,093 трлн злотых, что по курсу соответствует $548 млрд. Это $14,7 тыс./чел. и 94,0% годового ВВП Польши. Рекордный долларовый размер банковского сектора Польши был в январе 2018-го — $565 млрд ($15,1 тыс./чел.).

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