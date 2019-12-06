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Вступил в силу закон о введении "сравнительной рекламы"

Вступил в силу закон о введении "сравнительной рекламы"

Вступил в силу закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского союза)”, которым определяется понятие “сравнительная реклама”.

Документ был опубликован в “Голосе Украины” 10 декабря.

Согласно закону, сравнительная реклама – реклама, которая содержит сравнение с другими лицами и/или товарами (деятельностью) другого лица.

Что предусматривает документ:

  • гармонизация отечественного законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Евросоюза и определение законодательных условий использования сравнительной рекламы;
  • опосредованное повышение эффективности национальной системы защиты прав потребителей, приведение ее в соответствие с требованиями ЕС;
  • такая реклама не должна дискредитировать качество однородных (подобных) товаров других производителей и продавцов или дискредитировать деятельность других лиц;
  • реклама не должна дискредитировать репутацию торговых марок, коммерческих (фирменных) наименований, другие особенности конкурентов или мест происхождения товаров.

Справка Finance.ua:

  • 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволяет использовать в Украине сравнительную рекламу. Инициатива призвана гармонизировать законодательство в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза.
По материалам Finance.UA
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