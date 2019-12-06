Вступил в силу закон о введении "сравнительной рекламы"

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Вступил в силу закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского союза)”, которым определяется понятие “сравнительная реклама”.
Документ был опубликован в “Голосе Украины” 10 декабря.
Согласно закону, сравнительная реклама – реклама, которая содержит сравнение с другими лицами и/или товарами (деятельностью) другого лица.
Что предусматривает документ:
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