С 2021 года ВНО по математике в Украине станет обязательным

С 2021 года Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике станет в Украине обязательным.

Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад.

По ее словам, оценивание “будет двухуровневым”.

“В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям”, – отметила Новосад.

Министр предлагает “побороть страх детей перед математикой” через изменение методик преподавания.

“Мы должны в целом побороть страх детей перед математикой – это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, сначала этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе”, – уверена Новосад.

Министр также призвала не рассматривать “как большую трагедию” результаты исследования образовательных достижений учащихся PISA, согласно которым Украина оказалась на отметке “ниже среднего” среди 79 стран.

“Надо видеть также большой позитив, что наши результаты являются более-менее хорошими. Так, в чтении и естественных науках они незначительно ниже, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Это не худшие результаты, которые показали 78 стран, представленных в отчете. Об этом важно говорить, потому что краситься в черное – тоже не выход. Но, бесспорно, PISA показала, что у нас есть отдельные огромные проблемные точки, которые мы должны признать, принять и выработать план действий. Речь идет о математике. Это та отрасль, по которой мы показали плохие результаты. 36% наших учеников, пятнадцатилетних подростков, не достигают даже базового уровня”, – заявила Новосад.

В связи с этим в министерстве могут пересмотреть программы обучения, а также думают над возможностью добавить часы на изучение математики.