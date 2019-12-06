Депутата в Киевской области подозревают в хищениях на 32,5 млн гривен

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Депутату одного из местных советов Киевской области сообщили о подозрении в нанесении ущерба территориальной общине Киева в размере 32,5 млн гривен.
Сообщается, что депутат занимался незаконной добычей и продажей песка из озера в Дарницком районе Киева.
“Председатель правления одного из акционерных обществ, который также является депутатом одного из местных советов в Киевской области, вероятно, завладел более 579 тыс. тонн песка со дна озера в Дарницком районе г. Киева в 2017-2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию. Экспертом подтвержден причиненный вследствие этого материальный ущерб территориальной общине города Киева на сумму почти 32,5 млн грн”, – сообщили в ГПУ.
Отмечается, что чиновнику 10 декабря сообщили о подозрении в нарушении ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина готова взять газом $3 миллиарда, которые в суде проиграл Газпром - ЗеленскийВчера, 10:00 - 2799 21
В интернет-магазине Aliexpress появилась доставка из Украины3 ч. назад - 1121 7
Нацбанк изменил правила выпуска и использования платежных картВчера, 12:14 - 2887 6
СБУ разоблачила схему хищения денег для детсадовВчера, 18:36 - 935 5
НБУ назвал преимущества плавающего курса гривны к долларуВчера, 16:00 - 2064 5
Проблемы украинцев при устройстве на работу (опрос)Вчера, 13:06 - 4191 2
Города отключат от газа: Коболев назвал еще одну опасность от остановки транзитаВчера, 12:00 - 2930 5
Нацбанк изменил правила выпуска и использования платежных картВчера, 12:14 - 2887 6
Стали известны крупнейшие инвесторы в УкраинуВчера, 15:00 - 2356
До конца декабря доллар может упасть до 23 гривен – экспертВчера, 20:00 - 2270 1
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla CybertruckПозавчера, 10:50 - 428
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1786 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1764 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 951
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2095