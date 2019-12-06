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Депутата в Киевской области подозревают в хищениях на 32,5 млн гривен

Депутата в Киевской области подозревают в хищениях на 32,5 млн гривен

Депутату одного из местных советов Киевской области сообщили о подозрении в нанесении ущерба территориальной общине Киева в размере 32,5 млн гривен.

Сообщается, что депутат занимался незаконной добычей и продажей песка из озера в Дарницком районе Киева.

“Председатель правления одного из акционерных обществ, который также является депутатом одного из местных советов в Киевской области, вероятно, завладел более 579 тыс. тонн песка со дна озера в Дарницком районе г. Киева в 2017-2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию. Экспертом подтвержден причиненный вследствие этого материальный ущерб территориальной общине города Киева на сумму почти 32,5 млн грн”, – сообщили в ГПУ.

Отмечается, что чиновнику 10 декабря сообщили о подозрении в нарушении ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По материалам РБК-Украина
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