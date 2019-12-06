Межбанк: наличный рынок остается союзником для гривны

Среда обещает быть очень интересным днем на валютном рынке.

С одной стороны – отличные результаты вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Продано облигаций на сумму 4,384 млрд гривен и при этом спрос на 4-летние бумаги превышал почти в 4 раза объем предложения. Основные покупатели – нерезиденты. Это говорит о том, что инвесторы «проголосовали» позитивно по перспективам нашей экономики на ближайшее время после встречи нормандской четверки в Париже и решений МВФ о новой программе сотрудничества с Украиной на $5,5 млрд . При этом, из-за конкуренции между потенциальными покупателями украинских бумаг – Минфин смог добиться снижения доходности по размещаемым облигациям, что очень хорошо для государства. А большой спрос на гривневые ОВГЗ приводит к активной распродаже валюты нерезидентами на межбанке для расчетов за них и дальнейшему укреплению гривны. Сегодня день расчетов за купленные облигации, и иностранцы продолжат массово продавать валюту для закрытия этих сделок. Это может обвалить доллар ниже нового психологического порога в 23,50 грн.

С другой стороны – обвал валютных котировок приводит к существенным убыткам экспортеров и в перспективе к дальнейшему росту негативного сальдо торговли, что чревато потерями бюджета за счет таможенных и налоговых сборов и ухудшению финансового положения и так немногочисленных “поставщиков” валюты в страну. НБУ выкупает сейчас избыток предложения доллара практически каждый день на межбанке, чем частично пока удерживает его котировки от нового провала к стратегической цели в 23 гривны.

Против гривны сегодня сыграет значительный рост остатков на корсчетах банков сразу на 15,6 млрд гривен – до 60,2 млрд. Это создает определенный “гривневый навес” на межбанке и окажет поддержку валютным котировкам на торгах.

Наличный рынок продолжает понижать свои ценники и остается союзником для гривны.

Как и все последние дни – цена выкупа Нацбанком излишков доллара на торгах и будет основным курсовым маркером для всех участников рынка по этой валюте.

Мы ожидаем на 11 декабря коридор по доллару в пределах 23,50-23,70 гривен с активной распродажей валюты нерезидентами под расчеты за купленные вчера ОВГЗ при объемах операций до $240-320 млн при совершении до 490-580 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,60 / 23,64

евро – 26,15 / 26,19

российский рубль – 0,3712 / 0,3720

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