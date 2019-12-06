Apple запустила рассрочку на покупку iPhone для владельцев Apple Card

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Компания Apple запустила беспроцентную рассрочку на 24 месяца на покупку iPhone для владельцев Apple Card.
Об этом говорится на сайте компании.
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Ежемесячные платежи будут включены в минимальный платеж по кредитной карте. Операции будут отображаться в приложении Apple Wallet. При оформлении рассрочки, Apple Card нужно будет указать как способ оплаты. Оформлять смартфоны можно только в приложении или магазине Apple Store.
Для пользователей Apple Card компания до 31 декабря увеличила кэшбэк на свою технику с 3 до 6%.
Например, платеж за iPhone 8 составит $18,70 в месяц, за iPhone 11 — $41,62.
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