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Apple запустила рассрочку на покупку iPhone для владельцев Apple Card

Apple запустила рассрочку на покупку iPhone для владельцев Apple Card

Компания Apple запустила беспроцентную рассрочку на 24 месяца на покупку iPhone для владельцев Apple Card.

Об этом говорится на сайте компании.

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Ежемесячные платежи будут включены в минимальный платеж по кредитной карте. Операции будут отображаться в приложении Apple Wallet. При оформлении рассрочки, Apple Card нужно будет указать как способ оплаты. Оформлять смартфоны можно только в приложении или магазине Apple Store.

Для пользователей Apple Card компания до 31 декабря увеличила кэшбэк на свою технику с 3 до 6%.

Например, платеж за iPhone 8 составит $18,70 в месяц, за iPhone 11 — $41,62.

По материалам theБабель
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