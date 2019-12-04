Когда Apple выпустит полностью беспроводной iPhone

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Аналитик Мин-Чи Куо, который часто озвучивает прогнозы о продуктах Apple, считает, что в новом смартфоне iPhone, который выйдет в 2021 году, уберут порт для зарядки устройства. Но его не заменят общепризнанным USB-C: зарядка станет только беспроводной, сообщает The Verge.
Lightning-порт был на всех смартфонах компании со времени презентации пятого iPhone в 2013 году. Современные iPhone все меньше полагаются на подключение с помощью кабеля, но все же переход на полностью беспроводную модель будет большим шагом для компании, отмечает издание.
Более того, это повлияет на всю индустрию: от производителей зарядных устройств до производителей наушников.
Но пока еще не представлены модели 2020 года, а о них аналитик тоже высказался: в линейке следующего года появится пять новых моделей. Среди них, в частности, iPhone SE 2, с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем и внешне почти идентичный iPhone 8.
Также, по прогнозам аналитика, компания покажет еще четыре OLED-смартфона, все — с поддержкой 5G.
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