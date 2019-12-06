Тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии вырастут со следующего года

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласовала повышение тарифов НЭК “Укрэнерго” с 1 января 2020 года на передачу электроэнергии на 33,3%, а на диспетчеризацию – на 27%.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрэнерго”.

В частности, тарифы НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии установлены на уровне 155,40 грн/МВт/ч, а на услуги диспетчерского управления – 10,23 грн/МВт/ч.

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Тариф на передачу электроэнергии вырастет более чем на 33% – до 155,40 грн/МВт·ч, а на диспетчеризацию – на 27% с 8,04 грн до 10,23 грн/МВт/час.

На открытом обсуждении тарифов Укрэнерго на 2020 год рассматривался тариф на передачу электроэнергии в размере 135,78 грн/МВт/ч. Однако сегодня НКРЭКУ утвердила тариф на передачу на 19,62 грн/МВт/ч выше – 155,40 грн/МВт/ч.

Причина роста тарифов: