Криклий разъяснил, как обеспечат прозрачность аренды в аэропорту "Борисполь

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Министерство инфраструктуры и Фонд государственного имущества обеспечат прозрачный и конкурентный конкурс на аренду имущества аэропорта Борисполь.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба министерства.
“Раньше для аренды площадей в аэропорту Борисполь выставлялся один большой лот, это фактически ограничивало круг участников конкурса. До сей поры процедура не была изменена. Если мы хотим получать по аренде больше – нам следует по-другому к этому подходить. Что сейчас предлагается? У нас общая позиция с Фондом государственного имущества: должна быть конкуренция между потенциальными арендаторами. Кто предложит лучшие условия, тот будет арендовать”, – отметил Криклий.
Он напомнил, что вопрос аренды в аэропорту Борисполь не решен с апреля 2018 года.
Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил о договоренности с Министерством инфраструктуры, согласно которой в аренду в аэропорту будут передавать только объекты с определенной площадью и целевым назначением: “Это будет способствовать прозрачности проведения конкурса и позволит более эффективно использовать государственное имущество”.
По информации Мининфраструктуры, ГП “Международный аэропорт “Борисполь” намерен передать на конкурсных условиях в аренду площади, находящиеся в терминалах F и D. Это будет способствовать повышению качества обслуживания пассажиров и увеличению доходов государственного предприятия.
Конкурс организует и проводит Региональное отделение Фонда государственного имущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областях, и потенциальные арендаторы должны обратиться к нему.
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