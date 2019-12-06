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Криклий разъяснил, как обеспечат прозрачность аренды в аэропорту "Борисполь

Криклий разъяснил, как обеспечат прозрачность аренды в аэропорту "Борисполь

Министерство инфраструктуры и Фонд государственного имущества обеспечат прозрачный и конкурентный конкурс на аренду имущества аэропорта Борисполь.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба министерства.

“Раньше для аренды площадей в аэропорту Борисполь выставлялся один большой лот, это фактически ограничивало круг участников конкурса. До сей поры процедура не была изменена. Если мы хотим получать по аренде больше – нам следует по-другому к этому подходить. Что сейчас предлагается? У нас общая позиция с Фондом государственного имущества: должна быть конкуренция между потенциальными арендаторами. Кто предложит лучшие условия, тот будет арендовать”, – отметил Криклий.

Он напомнил, что вопрос аренды в аэропорту Борисполь не решен с апреля 2018 года.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил о договоренности с Министерством инфраструктуры, согласно которой в аренду в аэропорту будут передавать только объекты с определенной площадью и целевым назначением: “Это будет способствовать прозрачности проведения конкурса и позволит более эффективно использовать государственное имущество”.

По информации Мининфраструктуры, ГП “Международный аэропорт “Борисполь” намерен передать на конкурсных условиях в аренду площади, находящиеся в терминалах F и D. Это будет способствовать повышению качества обслуживания пассажиров и увеличению доходов государственного предприятия.

Конкурс организует и проводит Региональное отделение Фонда государственного имущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областях, и потенциальные арендаторы должны обратиться к нему.

По материалам УКРИНФОРМ
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