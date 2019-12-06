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Объемы производства металлургической продукции в 2019 году — самые низкие в истории Украины

Объемы производства металлургической продукции в 2019 году — самые низкие в истории Украины

Украинские металлурги просят поддержки у государства и жалуются на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышений стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.

Об этом говорится в тексте обращения, размещенного на официальном сайте объединения “Укрметаллургпром”.

Как отмечает объединение, 2019 год украинская металлургическая отрасль, по прогнозам, будет завершать следующим образом:

- производство чугуна – 20 млн т,
- производство стали – 20,5 млн т,
- производство проката – 18 млн т.

Это худший показатель за весь период существования независимой Украины. Для сравнения, если в 2017 году было выплавлено 21,3 млн т стали, то в предыдущем году – 21,1 млн т.

Среди причин кризиса металлурги видят ухудшение ситуации на глобальном рынке стали: цены на чугун, сталь и готовый прокат снизились в среднем на 12%, а на железорудное сырья – на 25% относительно цен предыдущих кварталов текущего года.

По материалам Економічна Правда
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