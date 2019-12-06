Украина оказалась лидером по дешевизне Интернета (инфографика)

Больше всего за интернет со скоростью 100 Мбит/с платят жители ЮАР – в среднем $87 в месяц.

Об этом сообщает портал Picodi.com.

“По данным платформы Speedtest.net, средняя скорость проводного интернета в мире составляет 70 Мбит/с (на декабрь 2019 года). В свою очередь, 100 Мбит/с — это наиболее часто предлагаемая скорость в большинстве исследованных стран — 55 из 62. Такая скорость подключения к интернету позволяет свободно просматривать сайты на нескольких устройствах одновременно и пользоваться стриминговыми сервисами в наилучшем качестве — 4K (UHD)”, – говорится в сообщении.

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В некоторых странах, таких как Польша, Румыния, Франция и Сингапур, крупные интернет-провайдеры не предлагают такую «низкую» скорость. В Польше и Румынии минимальный тариф — 150 Мбит/с, во Франции — 200 Мбит/с, в Сингапуре — 500 Мбит/с. В то время как в Таджикистане, Туркменистане и Вьетнаме скорость 100 Мбит/с не является широко доступной.

Стоимость интернета в мире:

среди рассмотренных стран больше всего за интернет со скоростью 100 Мбит/с платят жители ЮАР — в среднем $87 в месяц;

— в среднем $87 в месяц; примерно $69 ежемесячно за такое подключение отдают жители Исландии и Норвегии;

в некоторых странах Восточной Европы пользователи платят меньше всего за комфортные 100 Мбит/с: Молдова — $9,66 в месяц, Россия — $7,68 в месяц и Украина — $6,19 в месяц.

Высокоскоростной интернет 1 Гбит/с по стоимости ниже $20 можно найти в Румынии, Украине, Венгрии, Индии, Молдавии и Латвии. В Китае, Польше и Литве по такой цене доступен высокоскоростной интернет 600 Мбит/с.

Согласно результатам исследования, интернет со скоростью 1 Гбит/с во многих странах является роскошью: