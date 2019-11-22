Сколько украинцев живет в зоне без интернет-покрытия

В Украине 15% населения живет в зоне цифрового разрыва – неохваченной сетями одного из операторов интернет-услуг. Об этом со ссылкой на исследование сообщает пресс-служба ПАО “Укртелеком”.

“Согласно актуализированному всеукраинскому исследованию ПАО “Укртелеком” по сокращению цифрового разрыва, в Украине проживает около 6,3 млн граждан (15% от общего населения), которые не охвачены сетями одного из операторов интернет-услуг”, – указали в компании.

Добавим, еще в 2018 году правительство обещало преодолеть разрыв в доступе к Интернету.