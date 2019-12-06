Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов Фирташа на 278 млн грн

Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить штрафы на 16 облгазов, входящих в группу компаний «РГК», владельцем которой является украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Сумма штрафов составляет 278 миллионов гривен.

Такое решение Антимонопольного комитета обнародовали 10 декабря.

В АМКУ отметили, что облгазы в период с декабря 2015 года по август 2019 года занимали доминирующее положение на рынке поставки газа потребителям в пределах соответствующих территорий. При этом эти облгазы злоупотребляли своим положением, доначисляя в платежках украинцев дополнительные объемы потребленного газа, которые не отражались в счетчиках.

«Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными при условиях существования значительной конкуренции на рынке», — сообщили в Антимонопольном комитете.

В частности, АМКУ наложил штрафы на: