Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов Фирташа на 278 млн грн

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Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить штрафы на 16 облгазов, входящих в группу компаний «РГК», владельцем которой является украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Сумма штрафов составляет 278 миллионов гривен.
Такое решение Антимонопольного комитета обнародовали 10 декабря.
В АМКУ отметили, что облгазы в период с декабря 2015 года по август 2019 года занимали доминирующее положение на рынке поставки газа потребителям в пределах соответствующих территорий. При этом эти облгазы злоупотребляли своим положением, доначисляя в платежках украинцев дополнительные объемы потребленного газа, которые не отражались в счетчиках.
«Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными при условиях существования значительной конкуренции на рынке», — сообщили в Антимонопольном комитете.
В частности, АМКУ наложил штрафы на:
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