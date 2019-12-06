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Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов Фирташа на 278 млн грн

Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов Фирташа на 278 млн грн

Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить штрафы на 16 облгазов, входящих в группу компаний «РГК», владельцем которой является украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Сумма штрафов составляет 278 миллионов гривен.

Такое решение Антимонопольного комитета обнародовали 10 декабря.

В АМКУ отметили, что облгазы в период с декабря 2015 года по август 2019 года занимали доминирующее положение на рынке поставки газа потребителям в пределах соответствующих территорий. При этом эти облгазы злоупотребляли своим положением, доначисляя в платежках украинцев дополнительные объемы потребленного газа, которые не отражались в счетчиках.

«Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными при условиях существования значительной конкуренции на рынке», — сообщили в Антимонопольном комитете.

В частности, АМКУ наложил штрафы на:

  • «Винницагаз» — 21 млн грн.
  • «Волыньгаз» — 13 млн грн.
  • «Днепропетровскгаз» — 34 млн грн.
  • «Житомиргаз» — 11 млн грн.
  • «Закарпатгаз» — 18 млн грн.
  • «Запорожгаз» — 14 млн грн.
  • «Ивано-Франковскгаз» — 10 млн грн.
  • «Киевоблгаз» — 49 млн грн.
  • «Львовгаз» — 13 млн грн.
  • «Николаевгаз» — 14 млн грн.
  • «Ровногаз» — 5 млн грн.
  • «Сумыгаз» — 10 млн грн.
  • «Харьковгаз» — 33 млн грн.
  • «Хмельницкгаз» — 12 млн грн.
  • «Черновцыгаз» — 7 млн грн.
  • «Черниговгаз» — 13 млн грн.
По материалам hromadske.tv
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