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Когда украинцы ищут первую работу (инфографика)

Когда украинцы ищут первую работу (инфографика)

Большинство украинцев нашли первую работу в 19 лет.

Об этом свидетельствует опрос OLX Работа, проведенный в октябре и в котором приняли участие 20 000 респондентов.

17% опрошенных начали поиски первой работы и получили рабочее место в 14-16 лет, 31% – в 17-18 лет, еще 20% в 19-20. Только 2% устроились впервые после 24 лет.

Причинами поиска первой работы были:

  • желание заработать – для 40,06% опрошенных;
  • желание получить опыт – 22,14%;
  • просто возможность получить эту работу – 31,97%.

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Как искали работу:

  • 41% – получили предложение от друзей или знакомых;
  • 21% – устроили родители;
  • 18% – предложили в учебном заведении;
  • 13.5 – через открытку, газету или сайт.

Справка Finance.ua:

По данным опроса robota.ua, основными проблемами при трудоустройстве являются:

  • 60% – низкая зарплата;
  • 45% – нежелание работодателей принимать работников без опыта;
  • 40% – неудобные условия труда;
  • 37% – нечеткая формулировка работодателей своих требований к будущим работникам.

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По материалам Finance.UA
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