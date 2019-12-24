Когда украинцы ищут первую работу (инфографика)

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Большинство украинцев нашли первую работу в 19 лет.
Об этом свидетельствует опрос OLX Работа, проведенный в октябре и в котором приняли участие 20 000 респондентов.
17% опрошенных начали поиски первой работы и получили рабочее место в 14-16 лет, 31% – в 17-18 лет, еще 20% в 19-20. Только 2% устроились впервые после 24 лет.
Причинами поиска первой работы были:
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Как искали работу:
По данным опроса robota.ua, основными проблемами при трудоустройстве являются:
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