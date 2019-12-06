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Специальные наушники предупредят о приближении транспорта

Специальные наушники предупредят о приближении транспорта

Мало того, что многие люди ходят по улице, не отрываясь от смартфонов, но многие из них также носят наушники, из-за чего не слышат шум автомобилей. Именно поэтому ученые разрабатывают наушники, которые предупреждают своих владельцев о приближении транспортных средств.

Прежде всего, уже есть устройства с микрофонами, которые заглушают музыку в наушниках при обнаружении достаточно громких шумов. Однако на оживленной городской улице они будут постоянно срабатывать, даже если пользователь не подвергается опасности. Кроме того, к тому времени, когда человек поймет, что его музыка была приглушена, может быть слишком поздно.

Совершенно новые наушники разрабатываются учеными из Института данных Колумбийского университета, которые работают с коллегами из Университета Северной Каролины и нью-йоркского колледжа Барнард.

Текущий прототип содержит несколько миниатюрных микрофонов, которые обнаруживают звук во всех направлениях вокруг пользователя, передавая аудиоданные в приложение на основе машинного обучения на его смартфон. Это приложение, в свою очередь, в конечном итоге сможет сравнить все текущие звуки с теми, на которых оно было “обучено”, распознавая любые шумы, связанные с быстро приближающимися транспортными средствами. Когда такие звуки обнаруживаются, устройство предупреждает пользователя с помощью особой звуковой сигнализации, которая специально разработана для привлечения его внимания в хаотической среде.

По сообщениям, вся система потребляет очень мало энергии батареи и должна быть недорогой в производстве. Сейчас она проходит испытания как в лаборатории, так и на улицах Нью-Йорка.

По материалам Комментарии
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