0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 149 0

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре (инфографика)

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре (инфографика)

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре 2019 года составила 34225 грн./кв.м. Относительно октября средняя стоимость уменьшилась на 2,8%

Об этом сообщает портал Столичная недвижимость.

“С января 2019 года средние цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 13,2%, в гривнах уменьшились – на 1,2%. С ноября 2018 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 14,2%, в гривнах уменьшилась – на 1,3%”, – говорится в сообщении.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья:

  • преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 48%;
  • квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 28% от общего количества;
  • в Центре Киева – 24%.

Наибольшее количество квартир предлагалось:

  • в Голосеевском и Печерском – по 15%;
  • в Дарницком и Шевченковском районах – по 14%;

Читайте также: Как менялась средняя цена квадратного метра на первичке с весны 2019

  • в Днепровском и Соломенском – по 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском, Подольском и Святошинском районах – по 6%, в Деснянском – 4%.

Рейтинг застройщиков Киева за 1-2 квартал 2019

В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры:

  • в ценовой категории до 50 тыс. долл. США – 16%;
  • от 50 до 100 тыс. долл. США – 42%;
  • от 100 до 150 тыс. долл. США – 19%;
  • от 150 до 250 тыс. долл. США – 15%;
  • от 250 тыс. долл. США – 8%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.