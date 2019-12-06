Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре (инфографика)

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре 2019 года составила 34225 грн./кв.м. Относительно октября средняя стоимость уменьшилась на 2,8%

Об этом сообщает портал Столичная недвижимость.

“С января 2019 года средние цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 13,2%, в гривнах уменьшились – на 1,2%. С ноября 2018 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 14,2%, в гривнах уменьшилась – на 1,3%”, – говорится в сообщении.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья:

преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 48%;

квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 28% от общего количества;

в Центре Киева – 24%.

Наибольшее количество квартир предлагалось:

в Голосеевском и Печерском – по 15%;

в Дарницком и Шевченковском районах – по 14%;

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в Днепровском и Соломенском – по 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском, Подольском и Святошинском районах – по 6%, в Деснянском – 4%.

В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры: