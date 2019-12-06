Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре 2019 года составила 34225 грн./кв.м. Относительно октября средняя стоимость уменьшилась на 2,8%
Об этом сообщает портал Столичная недвижимость.
“С января 2019 года средние цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 13,2%, в гривнах уменьшились – на 1,2%. С ноября 2018 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 14,2%, в гривнах уменьшилась – на 1,3%”, – говорится в сообщении.
Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья:
Наибольшее количество квартир предлагалось:
Читайте также: Как менялась средняя цена квадратного метра на первичке с весны 2019
Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском, Подольском и Святошинском районах – по 6%, в Деснянском – 4%.
В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина готова взять газом $3 миллиарда, которые в суде проиграл Газпром - ЗеленскийВчера, 10:00 - 2393 21
СБУ разоблачила схему хищения денег для детсадовВчера, 18:36 - 449 5
НБУ назвал преимущества плавающего курса гривны к долларуВчера, 16:00 - 1547 5
Города отключат от газа: Коболев назвал еще одну опасность от остановки транзитаВчера, 12:00 - 2502 5
Сумма требований РФ к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд - Минфин РФВчера, 09:48 - 830 4
Cколько готовы платить IT-специалистам без опыта (инфографика)Вчера, 11:00 - 4336
Проблемы украинцев при устройстве на работу (опрос)Вчера, 13:06 - 3409 2
Города отключат от газа: Коболев назвал еще одну опасность от остановки транзитаВчера, 12:00 - 2502 5
Украина готова взять газом $3 миллиарда, которые в суде проиграл Газпром - ЗеленскийВчера, 10:00 - 2393 21
Как осуществить переход на упрощенную систему налогообложенияВчера, 08:00 - 2324 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla CybertruckПозавчера, 10:50 - 380
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1726 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1705 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 936
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2078