Неплательщикам за коммуналку могут отключить отопление

Долги украинцев за коммунальные услуги увеличились за октябрь на миллиард гривен и теперь равны 52 млрд грн, подсчитала Госслужба статистики.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что после длительного сокращения в течение года общего объема долга населения за жилкомуслуги, в октябре возобновилась тенденция к его росту. Главную причину, почему перед отопительным сезоном неплательщики активно сокращали долги, Пендзин видит в том, что они не хотели лишиться субсидий, которые назначаются сразу на полгода. А также желали получать госпомощь наличкой, а не по безналу, так как во втором случае немедленно забрать сэкономленные деньги невозможно, надо ждать конца отопсезона. А вот многие из тех, кому субсидии не положены, либо не платят за коммуналку вовсе, либо делают это по мере возможности, способствуя новому накоплению долгов.

“На 31 октября 2019 года долг населения за потребленные жилкомуслуги составил 52 млрд грн, что на миллиард гривен, или на 2%, больше, чем месяцем ранее. В структуре долга наивысший удельный вес занимают долги по газоснабжению (44% от суммы в деньгах), а также за централизованное отопление и горячее водоснабжение (27,7%)”, – подсчитал Пендзин.

Как разъяснил нам эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук, лучше всего люди платят за то, чего проще всего лишиться, и наоборот.

“Отрезать электропровода за неуплату легко, а подключить потом – сложно и дорого. Кроме того, по электроэнергии у нас давно 100%-ный учет, поэтому и уровень оплаты высокий, — говорит Никончук. — Чуть сложнее технически отрезать газ, но за должников последние годы в облгазах серьезно взялись, плюс газ подешевел, поэтому люди начали реструктуризировать и гасить долги”.

Если сравнить проценты оплаты в нынешнем году и в прошлом (за 10 месяцев), то улучшение налицо: в среднем по стране оплата 103,4% (было 92%), расчеты за газ – 107,5% (было 85,7%), за отопление и горячую воду – 108,3% (было 105,8%), за холодную воду – 90,4% (было 87,1%), за содержание домов – 94,1% (было 90,8%), за электроэнергию 105,8% (было 100,2%). А вот за вывоз мусора платят так же плохо: было 87,7%, стало 87,9%.

По словам Андрея Никончука, за холодную воду, уборку придомовой территории и вывоз мусора жители многоэтажек платят хуже, понимая, что воду отдельному должнику не отключат, а мусор специальные службы будут вывозить в любом случае, так как он сбрасывается в общие, а не индивидуальные, как в частном секторе, контейнеры. Но в этом сезоне теплопоставщики начали отключать отопление должникам. Такие случаи зафиксированы в Ровно, где население задолжало за тепло более 100 млн грн