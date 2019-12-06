Коммуникационный сервис WhatsApp получил функцию "ожидание вызова"

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Коммуникационный сервис WhatsApp получил еще одну полезную функцию на телефонах Android. Речь идет об “ожидании вызова”.
Благодаря новой функции ожидания вызова пользователь сможет увидеть, что кто-то другой пытается дозвониться до него, и принять вызов, если захочет. Чтобы использовать ожидание вызова, надо убедится, что приложение обновлено до версии 2.19.352 или более поздней, и оно будет включено автоматически. Чтобы узнать, какую версию использовать, необходимо нажать и удерживать значок приложения и прокрутить его вниз. Обновление может занять несколько дней по всему миру.
Еще одна особенность, появившаяся в этом обновлении, – это долгожданная возможность остановить незнакомцев, добавляющих вас в группы. Эта опция впервые обсуждалась в апреле, но только сейчас распространяется на пользователей Android.
Если пользователь зашел в настройки приложения и выбрал “Настройки”> “Учетная запись”> “Конфиденциальность”> “Группы”, то увидит три параметра, которые определяют, кто может добавить его в группу. Выбор “Никто” не позволит никому добавить пользователя в группу, если он не примет приглашения в виде личного сообщения. Эта функция предназначена для того, чтобы спамерам было сложнее добавлять людей в группы и бомбардировать их нежелательной рекламой или вводящей в заблуждение информацией.
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