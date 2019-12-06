Коммуникационный сервис WhatsApp получил функцию "ожидание вызова"

Коммуникационный сервис WhatsApp получил еще одну полезную функцию на телефонах Android. Речь идет об “ожидании вызова”.

Благодаря новой функции ожидания вызова пользователь сможет увидеть, что кто-то другой пытается дозвониться до него, и принять вызов, если захочет. Чтобы использовать ожидание вызова, надо убедится, что приложение обновлено до версии 2.19.352 или более поздней, и оно будет включено автоматически. Чтобы узнать, какую версию использовать, необходимо нажать и удерживать значок приложения и прокрутить его вниз. Обновление может занять несколько дней по всему миру.

Еще одна особенность, появившаяся в этом обновлении, – это долгожданная возможность остановить незнакомцев, добавляющих вас в группы. Эта опция впервые обсуждалась в апреле, но только сейчас распространяется на пользователей Android.

Если пользователь зашел в настройки приложения и выбрал “Настройки”> “Учетная запись”> “Конфиденциальность”> “Группы”, то увидит три параметра, которые определяют, кто может добавить его в группу. Выбор “Никто” не позволит никому добавить пользователя в группу, если он не примет приглашения в виде личного сообщения. Эта функция предназначена для того, чтобы спамерам было сложнее добавлять людей в группы и бомбардировать их нежелательной рекламой или вводящей в заблуждение информацией.