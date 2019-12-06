Скандал вокруг "грязной" российской нефти: Беларусь назвала сумму компенсации

Беларусь будет добиваться компенсации в размере около $70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой нефти из России. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Комментируя итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимир Путина, Семашко отметил, что стороны поднимали вопрос компенсации. Минск устроила бы сумма в размере $15 за баррель загрязненного сырья, как это урегулировала с “Транснефтью” венгерская компания MOL, пишет Белта.

“Это бы устроило и нас. Но в субботу это уже как-то по-другому все прозвучало”, – сказал посол.

Семашко убежден, что данный вопрос вполне разрешим, если выставить свои претензии, “как это положено по закону, как это требует юриспруденция”.

“Можно и другой подход: оба завода работали вполсилы, это потеря выгоды, потеря прибыли, можно отсюда посчитать. На следующей неделе должен приехать [председатель “Белнефтехима” Андрей] Рыбаков с предельно выверенными юридическими документами и выдвинуть эти претензии”, – добавил посол.