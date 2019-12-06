Госучреждения Китая откажутся от американских компьютеров

Власти Китая приняли решение о полном отказе от американских компьютеров, ноутбуков, а также от американского ПО в госучреждениях страны в пользу отечественных аналогов. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает The Guardian.

В качестве основного поставщика “импортозамещающей” техники называется компания Lenovo, но окончательное решение еще не принято. Именно эта компания на протяжении нескольких лет была лидером в сегменте настольных компьютеров и одним из основных игроков на рынке ноутбуков.

Но несмотря на то, что продукция Lenovo официально китайская и подходит под новую стратегию КНР, в ее ноутбуках и ПК присутствует достаточное количество компонентов, произведенных американскими вендорами. Как власти Поднебесной планируют решать этот вопрос, пока неизвестно.

Новая стратегия КНР рассчитана на три года, и “под прицелом” окажутся компьютеры компаний Dell, HP, а также ПО Microsoft.

Что касается Microsoft и ее операционной системы Windows 10 вместе с офисным ПО Office, то здесь у Китая пока нет определенной альтернативы. Однако в качестве замены КНР может использовать Deepin – дистрибутив Linux, разработка которого с 2004 года велась китайскими специалистами.

Стратегия китайских властей рассчитана на три года и получила условное название “3-5-2”, по одной цифре на каждый год. Так, в 2020 году план предполагает замену 30% оборудования, в 2021 году – еще 50%.