Госпредприятия нарастили долг по налогу на прибыль

По состоянию на 1 декабря 612 государственных предприятий имеют задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль в сумме более 4 млрд грн.

Об этом сообщил глава Налоговой службы Сергей Верланов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Платить налоги должны все, в том числе и государственные предприятия – это их прямая конституционная обязанность. И мы должны отдельно поработать с руководителями госпредприятий и донести до них этот месседж», – подчеркнул глава налоговой.

Напомним, в ноябре индикативные показатели поступлений в государственный бюджет от акцизного налога на ликеро-водочную продукцию составили 102,2%.