Клиенты А-Банка теперь могут пополнить счет более 700 международных операторов

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А-Банк обновил версию мобильного приложения АБанк24, в котором реализовал возможность пополнить счет 700 международных операторов более чем в 160 странах мира. Теперь, для того чтобы пополнить счет зарубежного оператора мобильной связи, клиент просто вводит номер телефона, приложение автоматически распознает страну и оператора и предлагает возможные номиналы пополнения.
В банке уверены, что эта услуга будет пользоваться спросом среди клиентов, ведь впереди время зимних отпусков и путешествий. Также популярной услугой является пополнение телефонных счетов своих родственников, которые учатся или работают за рубежом. В частности, в соседней Польше только официально работают более 1,5 млн украинцев, а общая цифра может достигать 4 млн.
В последнее время А-Банк проводит регулярные обновления своего приложения и постоянно расширяет функции, которые доступны клиентам в мобильном приложении АБанк24. Недавно А-Банк впервые в мире запустил услугу совместного доступа к кредитным картам Share.CreditCard, а также оплату с помощью Apple Pay, Google pay. Сегодня в мобильном приложении АБанк24 можно пользоваться всеми популярными банковскими функциями: просматривать балансы и выписку, получать кэшбэк, осуществлять p2p переводы, платежи по Украине, управлять депозитами и кредитами, общаться с Контакт-центром в чате.
“Мы продолжаем развивать А-Банк как современный цифровой банк, – говорит Юрий Кандауров, Председатель правления А-Банка. – Сегодня у нас более 1,2 млн клиентов, и мы быстро растем, в частности, благодаря инновационным технологиям”.
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