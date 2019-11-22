Apple Pay стал доступен держателям карт А-Банка!

Лёгкий, безопасный и личный платёжный инструмент.

Днепр – 03.12.2019 г. — С сегодняшнего дня держатели карт, выпущенных А-Банком, получили возможность пользоваться Apple Pay – лёгким, безопасным и личным платёжным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство. Пользователи iPhone, Apple Watch, iPad и Mac теперь с лёгкостью могут совершать покупки как в магазинах, так и в приложениях и на вебсайтах благодаря Apple Pay.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить, при этом клиенты смогут продолжать получать бонусы Банка по своим кредитным или дебетовым картам.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах с использованием iPhone и Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайті: http://www.apple.com/apple-pay/

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