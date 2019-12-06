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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (38,049 млн и 29,879 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 33), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,64-23,65 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 68 активных заявок по доллару на сумму 67,928 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,0000 – 7 777
23,6900 – 119 125
23,6600 – 15 000
23,6600 – 120 000
23,6500 – 120 000
23,6500 – 10 000
23,6500 – 40 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,6600 – 10 000
23,6800 – 77 777
23,6800 – 12 000
23,6800 – 10 000
23,6800 – 10 000
23,6800 – 15 000
23,6800 – 35 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,7163 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,6459 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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