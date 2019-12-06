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Автогаз может подорожать на 5 гривен - трейдеры выступили против

Автогаз может подорожать на 5 гривен - трейдеры выступили против

Участники рынка сжиженного газа призывают руководство страны не допустить повышения ставок акцизного налога на сжиженный газ и бензин.

“Украинская ассоциация сжиженного газа (УАСГ)” опубликовала своей странице в FACEBOOK открытое письмо-обращение относительно возможного роста цен на рынке сжиженного автогаза (пропан-бутана) ввиду изменения ставки акцизного налога.

По расчетам ассоциации, предложенное “Укртатнафтой” повышение акцизов на пропан-бутан с 52 до 136 евро за тыс. л приведет к росту розничных цен автогаза.

Как отмечается, после увеличения акцизов на пропан-бутан, потребитель получит увеличение цены на автогаз на 4-5 грн, при этом украинцам такие увеличения обойдутся до 10 млрд грн дополнительных расходов в год.

“Политика повышения розничных цен может привести к ограничению прав граждан выбирать горючее, дешевле бензина”, – считают в ассоциации.

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В УАСГ апеллируют к социальным и экологическим последствиям возможного решения по корректировке акцизов.

“Если такое произойдет, то Украина получит не только очередной градус социального недовольства, но подтолкнет к печальным выводам, что важные системы в государстве работают неэффективно, социальный уровень жизни людей может решаться за счет отдельно взятых частных интересов, а именно главных идеологов этого проекта ПАО “Укртатнафта”, – отмечается в письме.

Справка Finance.ua

  • АМКУ выдал обязательные к исполнению рекомендации для 8 крупных сетей АЗС пересмотреть в течение 10 дней розничные цены дизельного топлива и бензинов. Рекомендации были направлены WOG, ОККО, «Укрнафта», Amic, Shell, Socar, UPG и Glusco.
  • Позднее стало известно, что стоимость дизельного топлива и бензина на станциях ОККО и WOG 6 декабря снизилась еще на 10-20 коп./л.
По материалам Finance.UA
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