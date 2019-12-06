Венгрия оштрафовала Facebook на $4 млн

Венгерское агентство по вопросам конкуренции оштрафовало Facebook на $4 млн за то, что компания якобы ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии, заявив, что ее услуги являются бесплатными, сообщает Associated Press.

Отмечается, что Facebook разместил на своей домашней странице и в справочном центре такие слоганы, как «Бесплатно и каждый может присоединиться». При этом в соцсети утверждают, что ее услуги не являются бесплатными.

По мнению венгерского агентства, пользователи Facebook действительно не платят деньги соцсети напрямую. Но они платили за пользование соцсетями тем, что Facebook собирал и использовал их данные. А именно — потребительские предпочтения, интересы и привычки.

Эта информация позволяла Facebook продавать рекламу своим клиентам. При этом реклама попадала к потребителям путем размещения ее в публикациях пользователей соцсети.

Венгерское агентство заявило, что сообщение о бесплатном использовании Facebook «отвлекает внимание потребителей» от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные. Агентство заявило, что рассчитало штраф на основании не только доходов Facebook от рекламы в Венгрии, но и того, что компания внесла глобальные изменения в лозунги о бесплатных услугах.

Венгерские власти отметили, что аналогичные заключения в отношении поведения Facebook были сделаны как в США, так и в Европе. Также утверждается, что под давлением Евросоюза компания в апреле 2019 года скорректировала свои сообщения об условиях использования сети.

Вводящая в заблуждение информация о бесплатных сервисах была размещена в Facebook в период с января 2010 года и до начала 2019 года.

Штраф в размере 1,2 миллиарда форинтов ($4 млн) — это крупнейший в истории Венгрии штраф, связанный с вопросом защиты прав потребителей.