Будет ли пенсия по достижении пенсионного возраста без наличия необходимого страхового стажа

Согласно украинскому законодательству, если человек достиг пенсионного возраста, но не имеет нужного количества трудового стажа, то вместо пенсии ему будет назначена временная государственная социальная помощь неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату.

Об этом сообщается на странице Пенсионного курьера в FACEBOOK.

“Временная помощь будет назначена, если человек имеет минимум 15 лет страхового стажа”, – говорится в сообщении.

Как назначается временная помощь:

органами социальной защиты населения и выплачивается по достижению лицами возраста, с которого они обретают право на назначение пенсии;

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неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату, назначается с учетом его имущественного состояния и среднемесячного совокупного дохода;

по достижении пенсионного возраста лицо обращается в органы Пенсионного фонда с заявлением о выдаче справки об имеющемся страховом стаже.

Справка Finance.ua:

С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии:

размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, увеличен с 1564 до 1638 грн;