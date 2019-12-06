Будет ли пенсия по достижении пенсионного возраста без наличия необходимого страхового стажа

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Согласно украинскому законодательству, если человек достиг пенсионного возраста, но не имеет нужного количества трудового стажа, то вместо пенсии ему будет назначена временная государственная социальная помощь неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату.
Об этом сообщается на странице Пенсионного курьера в FACEBOOK.
“Временная помощь будет назначена, если человек имеет минимум 15 лет страхового стажа”, – говорится в сообщении.
Как назначается временная помощь:
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С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии:
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