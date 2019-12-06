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В Кабмине хотят взыскать с экс-владельцев ПриватБанка деньги, потраченные при национализации

В Кабмине хотят взыскать с экс-владельцев ПриватБанка деньги, потраченные при национализации

Кабинет министров Украины планирует взыскать потраченные средства при национализации “ПриватБанка” с бывших владельцев.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в интервью РБК-Украина.

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Гончарук отметил, что правительство Украины не видит никаких оснований для возвращения “ПриватБанка” бывшим акционерам.

“Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка”, – сообщил глава правительства.

По материалам РБК-Украина
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