В Кабмине хотят взыскать с экс-владельцев ПриватБанка деньги, потраченные при национализации

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Кабинет министров Украины планирует взыскать потраченные средства при национализации “ПриватБанка” с бывших владельцев.
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в интервью РБК-Украина.
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Гончарук отметил, что правительство Украины не видит никаких оснований для возвращения “ПриватБанка” бывшим акционерам.
“Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка”, – сообщил глава правительства.
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