Украина не выполнила два условия для получения макрофина ЕС - Еврокомиссия

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Для получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС остаются невыполненными два условия.
Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис на Международной конференции по реформам Украины и европейского пути в Латвии.
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“С 2014 года Украина получила в общей сложности 3,3 млрд евро макрофинансовой помощи. Кроме оказания крайне необходимой финансовой поддержки, политические условия, связанные с этими выплатами, служат катализатором многих реформ. Украина уже выполнила почти сто из этих условий”, – сказал Домбровскис.
По его словам, кроме программ макрофинансовой помощи, ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали значительные суммы на поддержку Украины – более 14 млрд евро, и до тех пор, пока Украина будет продолжать идти своим нынешним путем реформ, ЕС будет продолжать оказывать такую поддержку.
“Четвертая программа макрофинансовой помощи ЕС для Украины находится на верном пути. Однако остаются невыполненными два условия. Первое – принятие Радой во втором чтении закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Другой вопрос касается осуществления нерешенных вопросов в системе проверки деклараций об активах”, – отметил вице-президент ЕК.
Он добавил, что выделение средств также зависит от прогресса в осуществлении программы МВФ.
“Я надеюсь, что соглашение по этому вопросу будет достигнуто в ближайшее время. В этом контексте мы поддерживаем мнение МВФ о важности независимости центральных банков, обеспечения финансовой стабильности и минимизации бюджетных затрат на урегулирование несостоятельности банков”, – сказал Домбровскис.
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