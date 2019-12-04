Niantic и Qualcomm разработают гарнитуру дополненной реальности

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Компания Niantic – разработчик игры Pokémon GO – сетовала на недостаточный уровень современного развития технологии дополненной реальности.
Учитывая специфику её проекта, компания сталкивалась с такими ограничениями, как задержки в сетях 4G и необходимость игрокам взаимодействовать со смартфоном, чтобы получить какое-либо действие в дополненной реальности.
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И, чтобы устранить эти ограничения, Niantic начала сотрудничать с Qualcomm в сфере создания гарнитуры дополненной реальности с поддержкой связи 5G. Qualcomm как раз сегодня анонсировала специальную платформу для таких задач – XR2. И вскоре после этого технический директор Niantic Фил Кеслин вышел на сцену Snapdragon Tech Summit 2019, чтобы объявить, что его компания присоединилась к Qualcomm в рамках «многолетнего сотрудничества» по этому проекту.
Фактически речь идёт о том, что Niantic будет работать совместно с Qualcomm над усовершенствованием эталонного оборудования для гарнитур дополненной реальности, помогая точно определить, что нужно делать для наиболее полного раскрытия возможностей платформ.
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