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Тарифы или зарплаты: Гончарук обозначил приоритеты для работы правительства

Тарифы или зарплаты: Гончарук обозначил приоритеты для работы правительства

Председатель правительства Алексей Гончарук отметил, что главный замысел работы Кабинета Министров – это динамичный рост экономики и доходов для населения, а вовсе не снижение существующих тарифов.

Об этом он заявил в интервью информагентству “РБК-Украина”.

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“Мы делаем все для того, чтобы люди зарабатывали больше. Вообще, в основе нашей программы правительства лежит идея экономического роста. Если вы посмотрите на нашу риторику и все, что мы делаем, подчинено цели экономического роста”, – отметил Гончарук в качестве ответа.

Также премьер отметил, что правительство обеспокоено задачей разогнать экономику, создать рабочие места здесь, дать возможность людям нормально зарабатывать, что на определенном этапе их благосостояния снимет вопрос тарифов, потому что для них он перестанет быть болезненным.

“Вопрос в другом – значительной части населения, к сожалению, на этот период, пока их доходы не будут достаточно высокими, чтобы не замечать тарифы, надо как-то жить. Поэтому программа социальной поддержки, субсидий – абсолютно правильная история”, – подчеркнул Гончарук.

По материалам РБК-Украина
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