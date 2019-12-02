Платежка может снизиться на 30%: что предлагает Кабмин

Кабинет Министров разработал механизм, который позволит снизить размер платежей украинцев за жилищно-коммунальные услуги на 30%.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал в интервью РБК-Украина.

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Как отметил Гончарук, более 60% в платежке многоквартирного дома – это тепло и горячая вода. “Если это основная часть расходов, то, чтобы оптимизировать эту ситуацию, если я хочу снизить платежку, нужно начинать с этого”, – сказал он.

По его словам, в тарифе две составляющих – цена тепла (в которой почти 80% – это цена газа) и объем потребления.

“Что правильно сделать? Правильно – сначала снизить потребление. Каким образом? Очень просто, снова возвращаемся к вопросу энергоэффективности. Самое простое – это термомодернизация, то есть энергосбережение. Причем эти все истории с пенопластом, который лепится к стене – это создает больше вреда”, – сказал он.

По его словам, если серьезно говорить о термомодернизации многоквартирных домов в нашей стране, можно экономить примерно от 25 до 60, иногда 70 процентов тепла.

“Это означает, что в этой части платежка может снизиться на 30 процентов, а в отдельных случаях даже вдвое”, – добавил он.